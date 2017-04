Wade tête de liste de l’opposition aux Législatives : « C’est descendre d’un piédestal…Qu’il reste dans l’histoire! » Ousmane Sèye

Lors de la conférence tenue ce matin au siège de son parti, Me Ousmane Sèye a trouvé ridicule la volonté de l’opposition de faire diriger sa liste aux Législatives par Me Wade.

« J’ai une grand estime pour le Président Abdoulaye Wade. J’estime qu’il a fait son devoir et il est entré dans l’histoire. Je souhaite qu’il reste dans l’histoire... » a dit Me Sèye.

« C’est un homme politique qui doit être au-dessus de la mêlée et au service exclusif du Sénégal. Lui demander de diriger la liste de l’opposition aux Législatives, c’est lui demander de descendre d’un piédestal. Je crois qu’il vaut mieux que cela, cela traduit l’échec des partis de l’opposition qui n’ont plus de leadership sur le plan individuel et organisationnel. Je crois qu’Abdoulaye Wade aurait souhaité une alternance à sa propre personne. D’abord au niveau de son parti et au niveau du Sénégal. Maintenant si ces partis font appel à lui, c’est que ces partis manquent de leadership. Je lance un appel pour qu’il reste ce qu’il est » a-t-il conclu.