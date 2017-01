Visite du président du COCAN à l’ANPS : Les journalistes évoquent leurs principales préoccupations

Le président du comité d’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations de Football COCAN Franceville, Léopold Batolo a rendu visite aux journalistes présents à Franceville pour la couverture de l’événement. Réunis au sein de l’Association Nationale de la Presse Sportive, (ANPS), Mr Batolo s’est réjoui de ce déplacement en force de la presse. Il a par ailleurs évoqué les missions et objectifs du comité. Il a évoqué avec la presse les conditions d’accréditation et d’obtention des visas des journalistes estimant que plusieurs paramètres étaient au rendez vous.

Les journalistes ont par ailleurs évoqué avec Mr Batolo, leurs attentes vis à vis du comité, mais aussi demandé quelques réajustements dans la gestion par exemple du Média Centre du stade de Franceville, pour leur permettre de mieux faire leur job. Mais aussi l’offre de restauration et les besoins sanitaires.