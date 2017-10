Utilisation des ressources de la mairie de Dakar à d’autres fins : Mankoo wattu Senegaal (MWS) réclame sa mise sous délégation spéciale

La Coalition Mankoo wattu Senegaal (MWS) sur la situation de la mairie de Dakar, a déploré le sort des populations locales, actuellement laissées en rade, prises en otage, accuse t’il, « par un groupe mû par des intérêts d’un seul homme, oubliant la mission de l’Institution ».

La coalition estime que la mairie ne joue plus son rôle et elle est occupée à utiliser les ressources de l’institution « pour faire libérer un homme cité dans une affaire de malversation dans la gestion de la Caisse d’avance de la mairie et pour ensuite l'élire Président en 2019. Ce sont les ressources qu’elle génère qui sont aujourd’hui mobilisées pour payer les émoluments des avocats, les campagnes de mobilisation, entre autres », révèle t’il.

La coalition Manko Wattu Sénégal qui pense que la mairie doit revenir à sa première mission qui consiste à s’occuper des intérêts exclusifs des populations de Dakar, exhorte le maire de Dakar à aller s’occuper des préoccupations de ses administrés, ou mettre l’institution sous délégation spéciale (DS).

La coalition Mankoo wattu Senegaal a, aussi, fustigé le débat sur la possibilité du président Macky Sall de pouvoir ou vouloir briguer trois mandats successifs, estimant que c’est un débat inutile, parce que déjà clairement réglé par le texte issu du référendum de mars 2016.