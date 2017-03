UN FRONT UNITAIRE DE L’OPPOSITION VIENT DE NAÎTRE À LINGUÈRE.

Un cadre unitaire de l’opposition est né à Linguère, après une concertation entre les responsables des partis composant ce front, dont le PDS, le Rewmi, le Grand Parti et les socialistes pro-Khalifa Sall.

Porté sur les fonts baptismaux ce dimanche, ce front s’est principalement fixé comme objectif, de conquérir le pouvoir local, d’une part, et national de l’autre.

Selon son porte-parole, Mr Basse Assane Diaw, leur coalition travaille désormais pour le départ de Macky Sall du pouvoir, et pour une représentation de qualité du Djoloff à l’Assemblée Nationale le 30 juillet 2017, ainsi que pour le départ de l’édile de Linguère Aly Ngouille Ndiaye de la municipalité, dont ils dénoncent la gestion qu’ils qualifient de « gabégique et nébuleuse ».



Mbargou Diop, correspondant permanent à Louga.