UJTL et Toussaint Manga : La grosse farce politique !

Après avoir lu dans un ou deux "canards" dans la journée du vendredi un éventuel boycott de la présidentielle de 2019 proposé par un clan de jeunes, cela m’est apparu comme une grosse farce politique.Quand l’UJTL et leur mentor, Toussaint Manga osent parler de non transparence pour une élection qui n’est même pas arrivée alors je me pose la question de leur fiabilité quant à une telle accusation ou diffamation.En politique quand on ne sait pas on se tait mais puisque la bêtise insiste toujours alors cela donne naissance à des spéculations qui sonnent creuses hélas aux oreilles des citoyens senegalais.Dans un autre contexte, oser accuser le Président de la république de ‘’traitre’’ et de ‘’vendu’’ dans une affaire concernant une école de la place, émane de la pure folie car messieurs vous êtes loin des tenants et aboutissants d’une diplomatie qui ne vous parle pas.Comment peut-on exiger une neutralité d’un ministre chargé des élections alors que votre parti le PDS a toujours refusé le dialogue avec des prétextes précaires comme à l’accoutumée.En vous répondant vous et votre groupement, j’oubli même que vous êtes un député qui risque d’être plutôt vite dépité par les senegalais qui en ont que faire de vos accusations gratuites.Fuyiez alors car ce calme plat n’augure rien de bon pour vous et votre parti dans les prochaines échéances politiques, Oui la tempête marron va bel et bien faire des malheureux.Comprenez que je suis dans l’ironie pour ne pas plier bagages si vite, après avoir voulu agiter un faux débat sur un 3mandat, vous voilà dans votre meilleur rôle qui n’est nul d’autre que la menace et la manipulation.Je pense qu’à votre niveau vous faites fausse route pour ne dire vous êtes dans un cul de sac, bien sûr politiquement parlant car ce Sénégal d’aujourd’hui écoute, retiens mais aussi sanctionne car il sait dissocier avec humilité.J’ai voulu une réponse courte et soigneuse mais aussi symbolique pour vous montrer que dans ce pays seul les tonneaux vides font du bruit et j’espère en toute franchise que vous le savez déjà.Apporter des idées, ou débattons de l’avenir de ce Sénégal sera un combat ou je suis suivrais volontiers afin de faire tomber votre masque même s’il y’a longtemps que vous en avez plus si j’ose l’affirmer.En bon républicain, je vous rends votre immunité parlementaire et vous souhaite d’avoir de meilleurs résultats dans votre quête en espérant qu’un jour oui un beau jour, vous réaliserez que vous faites partie d’un ensemble d’une grosse farce politique.