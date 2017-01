Tunisie-Sénégal / Bamba Kassé APS : « C’est une belle alerte, cette deuxième mi-temps…»

« Je pense, que c’est un match plein, disputé, chaque équipe a eu ses forces dans ce match. Nous sommes dans un tournoi où il faut engranger le maximum de points pour pouvoir aller au deuxième tour, c’est le basique. Nous jouions avec un adversaire redoutable qu’est la Tunisie. C’est une victoire appréciable même si la manière laisse à désirer, le Sénégal à un moment a baissé pavillon. On a subi beaucoup d’assauts de la part des Tunisiens. Cette domination était inquiétante parce que si on n’a pas un fond de jeu capable de contenir le jeu des adversaires, ça peut inquiéter. C’est intervenu dans le premier match et ça permettra de faire les réglages. C’est une belle alerte, cette deuxième mi-temps, qui nous permettra dans le futur proche d’en tirer les leçons et d’être plus présent. »