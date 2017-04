Tête de liste aux législatives, manipulation de la justice : Les mises au point de Mohammed Dionne

Le premier ministre Mouhammed Dionne dans un entretien dans « l’Obs » a répondu avec humour sur les accusations contre le Gouvernement de mettre en prison tous ceux qui auraient des ambitions pour la présidentielle. Selon lui pour cela il faudrait suûrement « des prisons à ciel ouvert pour embastiller tous les prétendants… » Se faisant plus sérieux, il a fait remarquer que « la situation décrite est toute différente de la réalité »



« Ce sont des citoyens comme Monsieur tout le monde qui sont interpellés par la justice du fait d’infractions supposées » a-t-il affirmé. Pressenti par une certaines presse pour être tête de liste de la majorité lors des locales, Mouhammed Dione a invité à savoir raison garder. Il a noté que tous les membres du Gouvernement vont défendre l’action du président et que le plus important ce n’est pas être tête de liste mais « être à ce rendez-vous pour démontrer aux uns et aux autres que cet avenir du progrès devrait se faire avec Macky Sall ». Il a rappelé à ceux qui seraient tenté de présenter des listes parallèles que la discipline de parti est « la force principale des organisations » et qu’ils sont donc avertis...