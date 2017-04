TERROU BI, LA POLITIQUE SOCIALE EN MARCHE

Depuis quelques jours, des informations fort discutables circulent sur Terrou bi sous le titre « Malaise à Terrou Bi ».

Après des séances et des réunions, ces informations distillées s’avèrent non fondées compte tenu des acquis sociaux au niveau du complexe. Il n’y a pas du tout de malaise à Terrou Bi au contraire une vitalité, une bonne ambiance de travail couronnées par des performances sont engrangées par Terrou Bi dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration au Sénégal.

Nous autres délégués, nous tenons à préciser, loin de la polémique, que la Direction générale de Terrou Bi a, depuis quelques années, développé une politique sociale et professionnelle saluée par les agents. Au terme des rencontres de délégués, nous avons signalé les bons rapports entre la Direction générale et l’ensemble du personnel car gages de performance.

Nous réfutons l’existence de « malaise au Terrou Bi » car le personnel est en phase avec la politique sociale déroulée dans l’entreprise.

En effet, depuis 2011, beaucoup d’effort ont été consentis pour les employés : l’Aide à l’Habitat allouée au personnel ayant 15 ans d’ancienneté. A cela s’ajoutent l’appui Scolaire par enfant, l’Appui Ramadan 15 jours avant le début de chaque Ramadan, la Prime Tabaski, la Subvention caisse de solidarité, celle du défilé 1er Mai, la fête du travail, la Gratification.

Il y a aussi les Primes Semestrielles reçues par les agents sur la base des résultats globaux obtenus par le complexe. Cette prime semestrielle qui est de Cinquante mille (50 000) francs Net pour le semestre 1 de juillet 2016 et de soixante quinze mille (75 000) Franc Net le semestre 2 de janvier 2017 est octroyée aux partenaires éligibles. Même si beaucoup reste à faire, le personnel est en intelligence professionnelle avec la Direction générale et sans complaisance. L’objectif consiste à améliorer davantage les conditions socioprofessionnelles des travailleurs, mais aussi préserver et promouvoir l’outil de travail dans un contexte économique difficile.

Par ailleurs, grâce au Partenariat avec le centre Aminata MBAYE, Terrou Bi accueille de jeunes déficients. 8 stagiaires pensionnaires du Centre reçus dans les services de la cuisine, de la blanchisserie, du nettoyage et du jardinage. Au bout de 3 ans d’apprentissage, 4 jeunes ont été recrutés en CDI. Six nouveaux jeunes ont démarré un stage de 6 mois depuis janvier 2017.

Le Terrou-Bi a embauché en 2016 un jeune Sénégalais en situation de mobilité réduite dans le service sécurité, comme opérateur de vidéo surveillance.

Pour la formation, Terrou-Bi a signé une convention avec le ministère en charge de la formation professionnelle car pour Terrou-Bi, le secteur de l’Hôtellerie-restauration est un véritable potentiel de croissance pour le Sénégal.

Pour ce faire, Terrou Bi s’inscrit dans cette optique de valorisation de l’hôtellerie et de la restauration, pourvoyeuses d’emplois, mamelles du tourisme donc de l’économie du Sénégal.



Ousmane Goudiaby

Secrétaire général des Délégués du Personnel de Terrou - BI