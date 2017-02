Sandiara : Deux morts et deux blessés graves dans une collision entre un mini car et un camion

Deux personnes ont trouvé la mort et deux blessés graves enregistrés après une collision terrible entre un minicar en provenance de la Gambie et un camion. Le mini car revenait d’un meeting de la mouvance présidentielle en Gambie. Le choc a fait au moins six morts et deux blessés graves. Ces derniers ont été conduits à l’hôpital de Thiès...