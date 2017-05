S.E Safwat Ibraghith ne croit pas à la volonté de Donald Trump et de Macron de trouver solution au problème Israélo-palestinien

'' Donald Trump n'a pas cette volonté! ''...Celle de régler définitivement et fondamentalement le problème Israélo-palestinien et surtout de mettre un terme '' concrètement '' à l'occupation Palestinienne par Israël.



C'est en substance la déclaration de Safwat Ibraghith, ambassadeur de la Palestine à Dakar. Invité au Grand Jury de la Tfm, le diplomate a senti le nouvel homme fort américain plus fanfaron qu'engagé à apporter la solution d'autant plus que son pays continue de soutenir financièrement Israël. '' Il a dit qu'il va aider mais il n'a pas dit comment il va aider. Il n'a pas traité le fonds de ce sujet. Les États-Unis consentent annuellement une aide de 7 milliards de dollars américains à Israël. '' Et quand Trump parle de '' rêve '' à atteindre pour le retour de la paix, Ibraghith manque très peu de s'énerver.



''L'Etat d'Israël est créé. Ce n'est pas un rêve et l'État Palestien, lui, est un rêve... Dans leur idéologie (parlant des Israéliens ), ils ne veulent pas d'une Palestine libre. Il y a 610 000 colons racistes... Un mur de plus 700 kilomètres, des femmes Palestiniennes qui deviennent mères les mains menottées dans les geôles... Les Palestiniens ne croient plus qu'il y a une communauté internationale. Il y'a aucune mesure réellement prise pour mettre fin à cette mascarade. La communauté internationale n'est pas faible. Elle ne veut pas faire ce qu'elle peut faire..''.



Chez Safwat Ibraghith, la déception est alors manifestement grande pour ce qui concerne Donald Trump. Elle ne l'est pas moins avec Macron qui a récemment déclaré que libérer la Palestine c'est '' faire le choix d'un camp''. L'ambassadeur n'en revient pas. '' Cette déclaration de Macron ne nous fait pas peur. Elle nous fait honte. Les propos de Macron vont à l'encontre des propos de Fabius''.



Il se félicitera de '' la position honorable et honorifique du Sénégal qui a toujours pris des décisions qui reflètent les valeurs de son peuple."