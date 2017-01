Roger Mendy ancien international sénégalais : " Je le dis tout de suite, il faut s'attendre à un match très difficile contre le Zimbabwe "

Consultant de Dakaractu durant la CAN 2017 qui se déroule au Gabon, l'ancien international sénégalais Roger Mendy a analysé la rencontre devant opposer l'équipe nationale du Sénégal au Warriors de Zimbabwe. Selon l'ancien capitaine des Lions : " il ne faut pas commettre l'erreur de sous estimer les Warriors. Ils sont donnés outsiders alors ils se donneront à fond pour démentir cela. Contre l'Algérie, ils ont été menés, ils sont revenus au score et menés même à un moment donné du match avant que Mahrez n'égalise. Il faut donc se méfier de ces zimbabwéens. Et je vous le dis tout de suite ici, ce match sera très difficile demain. Il faut qu'on le comprenne et qu'on prenne nos gardes. On a l'avantage avec notre expérience pour profiter de leurs lacunes. Sinon on doit éviter les mauvaises surprises"