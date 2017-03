Pourquoi je ne suis pas Khalifa ! (Par Oumou Wane)

Nous autres sénégalais souffrons d’une schizophrénie récurrente qui nous empêche d’avancer dans la sérénité et d’envisager notre futur dans le cadre d’un espace démocratique, seul garant de notre développement.



Nous ouvrons nos yeux ébahis devant une mise en examen d’un François Fillon ou d’une Marine Le Pen en nous extasiant devant l’indépendance de la justice française, expression ultime de l’égalité de tous devant la faute !



Mais ça, c’est pour les autres !



Quand il s agit de nous, on crie tous à la complotite aigue et aux règlements de compte sous couverts de calculs politiciens !



La plus grande faute qui aurait pu être commise, c’est que l’entourage du président sous couvert justement de ne pas être accusé de machiavélisme, étouffe cette affaire ! Car en fin de compte qui accuse t’on dans cette affaire ?



On accuse l’IGE d avoir été aux ordres, un procureur d’avoir été la voix de son maitre !



C’est cela que les chantres du ‘’je suis Khalifa’’ veulent insuffler insidieusement dans l’espace politique sénégalais !



On ne peut plus être dans les pratiques d’antan et soutenir qu’une action en justice est obligatoirement téléguidée. Et il est de la responsabilité de nos dirigeants de donner la force et la crédibilité nécessaires à nos institutions ! C’est cela le grand pas en avant ! C’est cela la rupture !



Que gagnerait l’entourage du Président à emprisonner le maire de Dakar ? Se débarrasser d’un opposant ? En faire un martyre ? Les effets négatifs de cette crise rejaillissent plus à en croire les chroniqueurs sur le président et son équipe et ils ont raison ! Mais ça, c’est le propre de toutes les décisions courageuses qui inscrivent un pays dans le changement historique !



Nul n’est au dessus des lois et les institutions sénégalaises viennent de le prouver !



La justice est un processus long, la mise en examen s’est faite dans le cadre de la loi ! Monsieur Khalifa Sall aura toute la latitude de se défendre et de prouver son innocence si c’est le cas mais je vous en conjure, respectons nos institutions et les processus qui en découlent. C’est cela la marque de fabrique des grands pays !



Je ne suis pas Khalifa car je crois aux institutions de mon pays ! Je ne suis pas Khalifa car je crois au Sénégal !



Nous avons voulu la rupture ? Supportons la et respectons la quel qu’en soit le prix pour générer le nouveau type de sénégalais…



Oumou Wane

Présidente africa 7