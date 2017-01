Ousmane Diop : « Pour ce deuxième match, il faudra mettre les occasions au fond… »

« Globalement satisfait parce que l'essentiel était de gagner, on sait que pour aller loin dans un tournoi il faut gagner. L’essentiel a été fait, même si après, la manière laisse à désirer parce que le Sénégal a concédé beaucoup d’occasions. Il reste trois jours pour préparer le deuxième match contre le Zimbabwe, on a vu que c'est une équipe avec des joueurs très vifs.



Les occasions concédées c’est à cause de la méforme de certains joueurs qui ne nous ont pas habitués à cela. Le leader de la défense c’est Kara Mbodj qui était blessé, Gana Guèye a perdu beaucoup de ballons Sadio aussi. Pour ce deuxième match, il faudra mette les occasions au fond et l’essentiel sera fait. »