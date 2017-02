OGM : le OUI... MAIS... du président Macky Sall

Le chef de l'Etat Macky Sall, s’est dit favorable à l’utilisation des OGM ( organismes génétiquement modifiés ) seulement avec des préalables. Il faut prendre ‘’des précautions sur la base d’une régulation dynamique’’.

Selon le president Macky Sall, ‘’il s’agit d’un choix de société qui engage l’avenir de notre Nation. Il doit être pris en toute connaissance de cause dans le respect des intérêts des générations actuelles et futures’’.

Cela est d’autant plus nécessaire que l’option du Plan Sénégal Emergent consiste à faire de l’agriculture, de la santé, de l’industrie, entre autres, les socles de l’émergence.