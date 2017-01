Moussa Konaté, attaquant des Lions : « On a tous besoin de jouer… »

L’attaquant des Lions du Sénégal Moussa Konaté, à l’issue de la séance d’entrainement de l’équipe des remplaçants a donné son avis sur la rencontre des Lions contre le Zimbabwe de jeudi prochain. Il n’a pas caché son envie de jouer, même si selon lui, c’est l’équipe qui compte d’abord.

« On va essayer de se concentrer le maximum possible pour le prochain match. Essayer de se donner à fond et suivre les conseils du coach. Et gagner le match pour la population sénégalaise. Après avoir mené deux à zéro, c’est normal que l’équipe adverse réagisse. Cela ne veut pas dire qu’elle était meilleure que nous. Mais ce qui était important pour nous, c’était de ne pas prendre ce but. On a bien défendu pour ne pas le prendre. On sait que ça va être dur. Un match de « kick and rush », mais on a une équipe qui sait défendre et attaquer, alors on va jouer sur nos valeurs.

C’est vrai que l’on a tous besoin de jouer, mais on a une équipe qui a beaucoup de potentiel. Que cela soit moi ou les autres, on a tous nos qualités et on va essayer de jouer avec nos valeurs » a-t-il conclu...