Moussa Fall APRODEL : « À Kaolack on ne peut avoir une personnalité politique plus importante que Aminata Touré »

Le patron de l'Alliance pour la promotion du développement local (Aprodel) Moussa Fall est d’avis que l’envoyée spéciale du Chef de l’Etat, Aminata Touré, est victime d’un complot à Kaolack et que le président Sall devrait réagir et tirer les conséquences de ces actes.

« Le problème fondamental c’est que ces personnes qui disent ne pas vouloir d’elle n’ont pas appréhendé la venue de l’ancien premier ministre à Kaolack. Ils ne peuvent pas se l’expliquer. Mais Aminata Touré sa première mission est de massifier son parti et travailler à son rayonnement. Elle est partout au Sénégal. Pourquoi pas Kaolack où elle est originaire ? » dira-t-il.

« Au-delà de cela nous avons des problèmes à Kaolack ou l’Apr n’a jamais gagné. En 2009, l’APR n’a eu que deux conseillers, en 2012 on était placé troisième après le PDS, et en 2014 sur 37000 votants ils ont eu 11.000 voix. Donc 11 conseillers. Mais Madame le Premier ministre est en train de récupérer ces 26.000 voix qui restent pour en faire une valeur ajoutée, afin qu’elles viennent soutenir le Président Macky Sall dans la coalition » laissera-t-il entendre.

« Ces personnes ne peuvent pas comprendre qu’elles sont en train de faire une jouissance du pouvoir alors que le Premier ministre elle travaille. C’est un fanion que tous leaders aimerait brandir on ne peut pas avoir une personnalité politique plus importante que Aminata Touré » martèle t’il.

Dans cette affaire, le Président de la République a été interpellé par Moussa Fall afin de tirer les conséquences « de ce complot » orchestré par des ministres de la République contre un des leurs, dira-t-il.