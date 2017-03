Mortalité maternelle : 80 cas de décès enregistrés à Thiès en 2016

Chaque jour, 4 femmes décèdent au Sénégal en donnant la vie. 30 autres souffrent d’affections handicapantes. Dans la région médicale de Thiès, le nombre de décès maternels a été estimé à 80 pour l’année écoulée informe "enquete". Selon le Dr Moustapha Diop qui prenait part à un Comité régional de développement (Crd) sur la situation de la mortalité maternelle dans la région, les hémorragies constituent les principales causes de mortalité maternelle, et plus de 62% des cas de décès ont un âge moyen de 15 à 25 ans. ‘’En 2016, nous avons noté 80 décès maternels. C’est assez préoccupant parce que pour nous, un seul décès est un problème. Mais si nous le rapportons au nombre de naissances vivantes qui était estimé à près de 57 000, on se rend compte que nous sommes à 150 décès pour 100 000 naissances vivantes. Donc la région de Thiès est en deçà de la moyenne nationale. La situation est là mais elle n’est pas si préoccupante si nous nous référons à la moyenne nationale’’, a analysé le représentant du médecin chef de région.