Mercato : Mbaye Leye signe un contrat de 3 ans avec KU Eupen

Mbaye Leye vient de s'engager avec Eupen. Le club germanophone de Pro League a confirmé ce dimanche l'arrivée de Mbaye Leye. Il a signé un contrat de 3 ans avec Eupen.



Au micro de rtbf, Mbaye Leye se dit content de retrouver Eupen. "Dès le début de nos pourparlers, j'ai ressenti une confiance énorme envers moi. Je me réjouis de pouvoir transmettre mon expérience aux jeunes joueurs et d'ouvrir un nouveau chapitre dans ma carrière sportive. Comme je suis un joueur très ambitieux, je ne cacherai pas que je veux atteindre des succès sportifs avec mes nouveaux coéquipiers."



"Cela fait en effet dix ans que Mbaye Leye évolue dans le championnat belge où il disputé 300 rencontres (106 buts), souligne Eupen, avec des passages à La Gantoise (2009-2010), au Standard (2010-2012), Lokeren (2014-2015) et Zulte Waregem (2007-2009 puis 2012-2014 et 2015-2017)"





