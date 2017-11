Me Mame Adama Guèye sur le dialogue politique : « Je comprends la réticence d'une partie de l'opposition …»

Le dialogue politique a vécu sous les relents d'une prise de contact entre les services du ministère de l'Intérieur et une bonne frange des formations politiques. Des indépendants ont aussi participé aux discussions. Parmi ces derniers, figure Me Mame Adama Gaye. Interviewé, il a salué la dynamique qui vient d'être enclenchée même si l'avocat dit comprendre la réticence de certains partis de l'opposition qui n'ont pas répondu à l'appel d'Aly Ngouille Ndiaye”.

Mais pour l'ancien membre de la Plateforme "Avenir Bignou Beugue", il appartient au pouvoir de créer les conditions optimales d'un bon dialogue. Pour ce faire, conseille Me Guèye, le pouvoir doit faire fi de l'arrogance et de la suffisance dont il fait montre souvent. “Maintenant, il y a une nouvelle dynamique qui est enclenchée avec le nouveau ministre de l'Intérieur et il faut espérer que ce soit le début d'un changement de posture durable du pouvoir vis a vis de l'opposition pour créer de bonnes dispositions d'un dialogue. Et je ne désespère pas que ce qui va se faire ici va donner des gages suffisants pour rassurer l'opposition et on peut espérer qu'avant la fin du dialogue en constatant que les choses vont dans la bonne direction que l'opposition soit encline à revenir”, a t il ajouté non sans préciser qu'il a participé à la concertation sous sa casquette d'un citoyen indépendant.