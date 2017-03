Me El Hadj Diouf après la libération de Bamba Fall et Cie : « … Que le parquet général sache raison garder et ne se pourvoie pas en cassation »

La chambre d’accusation de la cour d’appel de Dakar a ordonné la mise en liberté provisoire de Bamba Fall et de ses co-inculpés. Pour ses avocats Mes El Hadj Diouf et Ciré Clédor Ly, la victoire n’est pas totalement acquise, d’autant plus, redoutent-ils que « le parquet général fasse pourvoi en cassation ». Aussi appelle t-il le Procureur général à la raison.



« C’est une bonne nouvelle. Nous avons toujours dit que Bamba Fall et Cie ne sont pas des assassins, et nous avions toujours eu confiance en la justice de notre pays. Et la chambre d’accusation vient de nous donner raison. Nous souhaitons seulement que le parquet général ne fasse pas de pourvoi en cassation pour retenir Bamba Fall et les maintenir en prison. Et nous souhaitons que le parquet sache raison garder. Bamba Fall et Co ont suffisamment de garantie. Il est un maire élu, il ne va jamais quitter le territoire national. La liberté doit être le principe, la détention l’exception. Nous nous réjouissons donc de cette libération », a t’il dit à sa sortie de la salle d’audience.