Matar Ba, ministre des Sports : « Nous ne sommes pas aussi venus au Gabon pour un quart de finale… »

Le ministre des Sports Matar Ba qui était de passage à la maison de la presse à Franceville a renouvelé l’ambition de l’équipe nationale du Sénégal de remporter la coupe d’Afrique des nations. Au lendemain de la qualification des Lions pour les quarts de finale, il a indiqué que l’ambition restait la coupe.

« Quand on a une performance il faut la valoriser, mais il faut revenir sur terre et nous remobiliser. C’est vrai qu’on n’a pas atteint le deuxième tour depuis 2006. Maintenant, nous sommes en quart et c’est une performance, mais nous ne sommes pas aussi venus au Gabon pour un quart de finale, nous sommes là pour aller au bout » dira t’il.

Maintenant ajoute le ministre, sur un ton plus réaliste, « il faut réunir toute les énergies nécessaires, moi je suis rassuré, je sens l’engagement qu’ils ont et compris ce que le peuple veut. Notre ambition c’est de rentrer avec la coupe, mais nous sommes dans le domaine du sport, nous restons raisonnable, mais nous réunirons toutes les conditions pour aller au bout » note t’il.

Le ministre effectuait une visite pour s’enquérir des conditions de travail des journalistes sénégalais mais aussi des conditions d’hébergement de tous les sénégalais au Gabon.