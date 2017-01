Mame Biram Diouf, attaquant : « Les gens oublient très vite, mais c’est la vie...»

A l’issue de leur entraînement de cet après midi au stade de Bongoville, les Lions se sont prêtés aux questions des journalistes. Et bien sûr le quart de finale de samedi prochain était la question la plus abordée. Pour l’attaquant Mame Biram Diouf, l’heure pour le moment est au travail puis à la récupération. Il a aussi fait des adversaires des Lions les favoris de ce match

« On est en 2017 et en quart de finale, la seule chose devant nous c’est le Cameroun et on va essayer de gagner ce match » dira t’il.

« On sait ce qui nous attend, on est là pour un objectif, et nous voulons aller jusqu’au bout. On ne sait rien de cette équipe du Cameroun mais on le saura samedi, on va être prêt pour la guerre. C’est eux les favoris, nous on est juste des outsiders. Personne ne pensait qu’on y arriverait, alors on reste sur cette lancée » dira t’il

Sur son manque de réalisme constaté lors des deux premiers matches, Mame Biram Diouf ne se veut pas fataliste. Pour lui les buts viendront.

« C’est vrai que les gens ils oublient très vite, mais c’est la vie. Etant un attaquant le plus important c’est de marquer des buts mais on va tous essayer de marquer Samedi » notera t’il...