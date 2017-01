Malick Camara, président du 12 ème Gaïndé du Gabon : " On a pris une maison à 4 millions de nos francs (...) L'aide de l'Etat n'est pas encore arrivée "

L'équipe de Dakaractu, en couverture de la Coupe d'Afrique des Nations 2017 qui se déroule au Gabon, s'est entretenu avec Malick Camara, président du 12 ème Gaïndé du Gabon qui a mis en place une structure pour accueillir les sénégalaise venus au Gabon pour les besoins de la CAN 2017.

Selon Malick Camara, c'est par expérience qu'ils font ça, déclarant qu'ils ont été à Batta mais aussi à Mongomo pour accueillir les délégation venues des pays différents. Pour ce qui le concerne, il se charge d'accueillir mais aussi de guider les délégations sénégalaises sous les ordres de Son Excellence Amadou Ciré Dia, Ambassadeur du Sénégal au Gabon.

Malick Camara de dire à notre envoyé spécial qu'à Libreville, ils ont pris une grande maison qu'ils ont mise à la disposition des sénégalais qui ont été des centaines à transiter par là avant de rejoindre Franceville où se dérouleront les matchs du Sénégal.

Camara de souligner que malgré tous leurs efforts, les moyens manquent. Selon lui, le 12 ème Gaïndé sénégalais au Gabon risque d'être en retard pour supporter les Lions à Franceville parce que l'aide qu'avait promise l'Etat du Sénégal n'est toujours pas venue. Néanmoins, ils feront tout leur possible pour rallier Franceville afin de supporter l'équipe nationale du Sénégal.

Parlant de la maison, il a indiqué que la maison leur a coûté 4 millions F cfa qu'ils ont acquis avec l'aide des sénégalais résidant au Gabon. Tout le monde aura contribué pour mettre les hôtes dans de bonnes conditions. Il a expliqué que hormis la maison, des t-shirts et des casquettes ont été confectionnées pour accompagner les Lions.

Il a aussi souhaité une victoire finale du Sénégal lors de la CAN 2017 au Gabon. Pour finir, il a remercié les sénégalais du 12 ème Gaïndé au Gabon qui l'ont choisi et qui l'aident dans sa tâche.