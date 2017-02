Maël Thiam sur la caisse d’avance de la mairie de Dakar : « Même la gestion de Macky Sall a été fouillée à Fatick »

L’audit de la caisse d’avance de la mairie de Dakar continue de susciter la passion et d’animer les débats. Et c’est l’administrateur de l’Alliance pour la République lors de la rentrée politique du Mouvement Citoyen pour un Sénégal Prospère (CSP) qui en rajoute une couche. Selon lui-même, le Chef de l’Etat Macky Sall a été fouillé dans sa gestion. Et qu’il ne pourrait en être autrement pour le maire de Dakar qui gère des deniers plus importants.



« Nous sommes dans une république. Le président de la République est garant de la Constitution et cette constitution a consacré l’existence de l’Inspection générale d’Etat qui fait son travail depuis la création de l’IGE qui a visité toutes les structures qui lui semble utile à visiter. C’est pour cela d’ailleurs que 9 maires APR ont été fouillés par l’IGE de même que d‘autres structures. Lorsque Macky Sall était maire de Fatick, il a été fouillé par l’IGE à trois reprises. Donc, pour moi je me dis que la meilleure attitude c’est de faire confiance à nos institutions, c’est de faire confiance à notre juridiction » dira t’il



« Quand on est prétendant à une fonction aussi haute que la présidence de la République, je crois que chaque fois qu’on a l’occasion de pouvoir rassurer les sénégalais sur sa personnalité, sur son intégrité, sur sa crédibilité, on doit saisir l’occasion et non pas transformer cette occasion là en une opportunité de positionnement politique ».



Sur la rentrée politique du mouvement CSP, il s’est dit heureux de venir témoigner de l’engagement de citoyens sénégalais qui jusque-là étaient dans la société civile et qui désormais s’engagent du côté du président Sall.



« C’est l’occasion de mettre le doigt pour dire que l’APR ne cesse de s’agrandir ».



Malamine Diébaté, Président du CSP a expliqué que le mouvement allait soutenir Macky Sall pour sa réélection en 2019.



« Nous allons le soutenir aux législatives de 2017. Le mouvement CSP est un mouvement qui se veut citoyen. Qui travaille pour la prospérité et il est composé de cadres, d’entrepreneurs d’hommes et femmes et nous voulons travailler pour la prospérité du Sénégal.

Macky Sall est train de faire un gros travail en ce qui concerne le développement économique social et environnemental du Sénégal. C’est la raison pour laquelle nous voulons le soutenir à travers notre mouvement qui prône la citoyenneté ».