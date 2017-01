Macky désigne Habib Ndao, Dg de l’Observatoire de la Qualité des Services Financiers (OQSF)

Le Président Macky Sall vient de nommer officiellement Habib Ndao, banquier de son état à la tête de la direction générale de l’Observatoire de la Qualité des Services Financiers. Une décision prise, nous confie-t-on, à la suite d’un appel à candidatures conformément au décret 2009-95 portant création de cet organisme et après une sélection des candidats.



Précédemment au poste de « African Regional Manager Afrique of MoneyGarm », le nouveau directeur général de l’O.Q.S.F, par ailleurs, membre de la coalition « Doomi Reew mi », aura la tâche de veiller à la stimulation du taux de bancarisation, de favoriser l'inclusion financière, et d’augmenter ainsi le taux de financement de l'économie par les opérateurs financiers.