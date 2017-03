MÉDINA COURSES (SAINT-LOUIS) : Un homme tente de mettre fin à ses jours

Un fait insolite met le quartier de Médina Courses dans la stupéfaction. Amadou Diop, 43 ans, vendeur de friperie, a tenté d’abréger sa vie, samedi dernier, en attachant son cou à une corde dans sa chambre. Le voisinage surpris par l’incident et les bruits, a alerté le commissaire central et les sapeurs-pompiers qui débarquent rapidement et coupent la corde avant de le transporter au centre hospitalier régional de Saint-Louis. L’homme admis aux urgences serait conscient, renseigne une source de Ndarinfo.com, le portail de Saint-Louis. On ignore encore le mobile de son acte, mais ses proches soutiennent qu’on lui a annoncé depuis 03 jours l’accouchement de sa femme et qu’il se plaignait de n’avoir rien pour organiser un « grand baptême ».