MALI : Portrait du nouveau Premier Ministre Abdoulaye Idrissa Maïga

Proche du président Ibrahim Boubacar Keita dont il a été le directeur de campagne à la présidentielle de 2013, Abdoulaye Idrissa Maiga est un fruit de l’école et de la fonction publique maliennes.



Fonctionnaire de Classe exceptionnelle, il est né le 11 mars 1958 à Gao. Après ses études à l’Institut polytechnique Rural (IPR) de Katibougou, il décrocha, en 1981, son diplôme d’ingénieur des sciences appliquées, spécialité « Elevage ».



Il élargira par la suite ses domaines de compétence. Ainsi, devient-il spécialiste des questions de développement rural intégré, de la gestion de projet des systèmes d’Evaluation et des systèmes fonciers. Il est également spécialiste des Projets Agricoles et de Gestion des Ressources Naturelles.



Sur le plan professionnel, Abdoulaye Idrissa Maiga occupa son premier poste en 1982, en qualité de chef de l’antenne pastorale de Gao du ministère de l’Elevage et de la Pêche. Il fut, entre 1999 et 2001, coordinateur des projets d’Elevage de la région de Mopti.



De 2001 à 2003, il était chercheur associé au ministère du développement rural et chargé de programmes auprès de la Cellule de Planification et de Statistique dudit ministère. De 2003 à 2008, il était chef de Département « Etudes et Suivi des milieux » de l’Agence du Bassin du Fleuve Niger à Bamako. Depuis cette date, il officie comme consultant auprès d’organismes nationaux et internationaux.



Ce praticien avéré pourra, avec une dose de bonne volonté, contribuer à rendre un environnement plus saint aux populations maliennes. Mais le défi reste énorme en ce qui concerne l’accès à l’eau. Le problème, à ce niveau, devrait constituer la priorité des priorités tant les maliens des zones rurales sont éprouvés par cette difficulté d’accès à l’eau potable.



Ingénieur mais soucieux des droits de l’homme, Abdoulaye Idrissa Maiga fut secrétaire général adjoint de l’Association malienne des Droits de l’Homme (AMDH) de1990 à 1999. Il est l’auteur de plusieurs publications techniques et a participé à la rédaction de l’ouvrage collectif « Mali : entre doutes et espoirs ». Il est père de 5 enfants.



Avant la Primature, Abdoulaye Idrissa Maiga a occupé les postes de Ministre de la défense et des anciens combattants, Ministre de l’administration territoriale et Ministre de l’environnement, de l’eau et de l’assainissement.