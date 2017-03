MAKHTAR DIOP (HCCT) : « Barthélémy Dias a encore prouvé qu’il n’a sa place ni à l’Assemblée, ni dans la société, ni en prison »

L’attitude du député socialiste Barthélémy Dias « à l’encontre du Premier Ministre hier à l’Assemblée Nationale, son clin d’œil au Khalife Général des Mourides regrettant son silence subséquemment à l’arrestation de Khalifa Sall » est une fois de plus, selon le haut conseiller des collectivités territoriales Makhtar Diop, « une preuve que ce dernier n’a sa place ni à l’hémicycle, ni dans la société encore moins dans une prison ».







Pour le responsable de la Cojem, le député serait un « déséquilibré mental à interner dans un asile ». Martelant la nécessité d’ériger en règle la reddition des comptes dans un pays en développement comme le Sénégal, Makhtar Diop encourage le juge à éclairer la lanterne des Sénégalais sur cette affaire de la caisse d’avance de la mairie de Dakar. « Si Barthélémy a été payé pour se comporter de la sorte, qu’il sache qu’il aura désormais face à lui des jeunes comme lui capable de faire preuve de beaucoup plus d’arrogance. Une éducation de base s’obtient à la maison, mais elle s’obtient aussi dans la rue. Nous avons trop laissé faire. Il s’attaque au Président de la République, au Premier ministre, aux juges et aux chefs religieux. La récréation doit être sifflée ».