« La justice Sénégalaise est comme ‘’ Kumba ame Ndèye, Kumba amoul Ndèye ’’», Thiate du mouvement ‘’Y EN A MARRE’’

« Nous constatons que le Président de la République utilise la justice pour clouer le bec aux opposants et mettre en prison tous ses potentiels adversaires. C’est une menace pour la République et surtout quand c’est le procureur général qui menace les citoyens.

La justice Sénégalaise est comme « Kumba ame Ndèye, Kumba amoul Ndèye », car si on arrête Khalifa Sall pour enrichissement illicite, dans ce cas, il faudra se concentrer sur le dossier d’Alioune Sall qui est cité dans une affaire de pétrole.

Il y a aussi des rapports de l’IGE qui pointent du doigt le directeur du COUD, le directeur du port ainsi que le directeur de la poste qui se sont enrichis illicitement », a déclaré Cyril Touré alias Thiate, lors de leur conférence de presse pour annoncer la date de leur manifestation prévue le 7 Avril prochain.

Continuant, le porte parole du mouvement « Y EN A MARRE » explique la raison de leur sortie qui est de dénoncer les maux dont souffrent la population Sénégalaise sous le régime de Macky Sall. C’est dans ce contexte qu’il soutient : « Nous sortons parce que nous jugeons que c’est le moment après 5 ans de constat sous le régime de son excellence ‘’sa majesté’’ Macky Sall de mettre en avant notre propre programme, nous n’acceptons pas d’être comme des marionnettes et nous sentons aujourd’hui que le peuple Sénégalais est confronté à plusieurs difficultés. Le président Macky Sall est à la merci des occidentaux qui lui demandent de faire des projets avec des financements salés pour hypothéquer l’avenir de tout un pays».

Sur ce, il demande à la population de les rejoindre pour dénoncer la mauvaise gestion du Président Macky Sall ainsi que la louche justice qui est considérée comme un règlement de comptes politiques.