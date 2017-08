La 17e fortune d’Israël interpellée / Benny Steinmetz était visé par une plainte du Président Alpha Condé

On croit savoir que cette interpellation a une corrélation directe avec l’attribution, à Steinmetz, de concessions minières en Guinée, à Simandou. La localité abrite l’un des plus importants gisements de minerai de fer au monde.

Pour mémoire, après avoir libéré 160 millions d’euros, Benny Steinmetz avait obtenu la concession de deux blocs en Guinée Conakry.

En vérité, l’homme d’affaires franco-israélien était dans les bonnes grâces de Mamadie Touré, 4e épouse de feu Lansana Conté. Celle-ci, qui vit aux Etats-Unis depuis lors, est dans le collimateur de la justice fédérale américaine qui lui reproche d’avoir reçu les dessous de table destinés à l’ancien chef de l’Etat guinéen, puisque Steinmetz revendra, quelque temps après, la majorité de ses parts au groupe brésilien Vale. Ledit groupe, relativement à cette transaction, a déboursé un pactole 30 fois supérieur à la somme versée par le franco-israélien pour entrer en possession des deux blocs précités.

Naturellement, une fois la fin du régime de Conté, le président Alpha Condé cassera ces contrats en 2014 pour demander l’ouverture d’une enquête.

La fortune de Benny Steinmetz a été estimée à 1,3 milliard d’euros par le magazine Forbes en 2014. Mabrouk !

Cet homme d’affaires qui s’est fait de l’or en barre en Afrique détient aussi des intérêts en Roumanie où il est dans le viseur de la justice du parquet anti corruption depuis 2016 pour "constitution d'un groupe criminel organisé, complicité de trafic d'influence et de blanchiment d'argent" dans une affaire de restitution frauduleuse de propriétés ayant coûté à l'Etat roumain 145 millions d'euros.