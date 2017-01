LES SOCIALISTES LOUGATOIS PRO-KHALIFA SALL SE FONT ENTENDRE

Une bonne frange de socialistes de la coordination communale PS de Louga a décidé hier mercredi, au cours d’une conférence de presse initiée par leur coordinatrice Mme Lika Diaw, de soutenir le maire de Dakar Mr Khalifa Sall, dans son combat de présenter sa candidature à la prochaine présidentielle de 2019.



Les socialistes dissidents de cette coordination ont ainsi exprimé leur désaccord total avec le bureau politique du PS qui, ont-t-ils indiqué, a déclaré que le parti socialiste ira en coalition avec Benno Bokk Yakaar tant aux législatives de 2017 que pour la présidentielle de 2019.



Ils ont par ailleurs affirmé leur solidarité avec Bamba Fall et Cie, et souligné leur indignation pour leur mise sous mandat de dépôt, estimant qu’ils ne sont pas coupables de ce qu’on leur reproche et exigeant donc leur libération sans condition.



Ils ont enfin exhorté leurs camarades et sympathisants à aller s’inscrire sur les listes électorales pour préparer les prochaines échéances électorales.



Mbargou Diop, Correspondant permanent à Louga.