LA VOLLEYEUSE FATOU DIOUCK MET FIN À SA CARRIÈRE INTERNATIONALE

’’Après 16 ans de bons et loyaux services au poste de capitaine de l’équipe nationale du Sénégal, j’ai pris la décision de mettre un terme à ma carrière internationale’’ a dit Fatou Diouck dans un message envoyé à l’APS depuis Séoul, en Corée du Sud.



"J’ai choisi la fin des championnats d’Afrique des nations pour rendre publique une décision mûrement réfléchie’’ a-t-elle dit, ajoutant qu’il ’’est temps de laisser la place à la jeune génération’’.



Le Sénégal a terminé à la quatrième place du championnat d’Afrique féminin de volley-ball. Fatou Diouck a été désignée meilleure scoreuse du tournoi de Yaoundé qui s’est achevé samedi dernier.



Fatou Diouck, sacrée meilleure joueuse de la Ligue des champions asiatique de volley-ball la saison passée, avait quitté le club des Supreme Vc de Thaïlande pour le Gs Caltex, de Corée du Sud.



La volleyeuse avance comme raison pour mettre fin à sa carrière internationale "le niveau élevé de concentration qu’exige les championnats asiatiques’’.



"Les championnats asiatiques demandent énormément de ressources. Je souhaite donc aujourd’hui me concentrer uniquement et pleinement sur les compétitions en club’’ a dit la native de Rufisque à l’APS.