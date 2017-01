Kara Mbodj, défenseur central : « C’est difficile, je ne comprends même pas…»

Le défenseur central de l’équipe nationale du Sénégal Kara Mbodj à l’instar de ses coéquipiers étaient très déçus en zone mixte après leur élimination en quart de finale. Il a indiqué ne pas lui-même comprendre cette situation.

« On est déçu, on avait fait beaucoup de sacrifices. Cela fait deux ans que l’on travaille ensemble, on avait réussi à construire une famille. On se sentait bien, tout le monde était prêt à tout donner pour son pays. On a tous répondu présent, tout le monde était prêt à mouiller le maillot. C’est difficile, je ne comprends même pas. On voulait gagner pour notre pays », a-t-il dit.

« Je pense que l’on a pas été efficace, on a eu des occasions que l’on devait mettre au fond, mais c’est comme ça. Il faut garder la tête haute et continuer à travailler », a-t-il conclu...