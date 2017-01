Kalisto Pasuwa, entraîneur du Zimbabwe : « Nous sommes toujours le favori du groupe…Musona sera absent »

De la confiance, le Zimbabwe en a engrangé après son match nul contre l’Algérie. En conférence de presse ce matin au stade de Franceville, son coach Kalisto Pasuwa a même fait savoir que son équipe était favori de cette poule.

« Nous avons toujours placé la confiance au cœur de notre équipe même si le Sénégal a une bonne équipe. Nous allons tout faire pour remporter ce match. Nous sommes toujours le favori du groupe » a-t-il notamment précisé.

« Nous nous sommes bien préparés pour le match contre le Sénégal. Nous savons que le Sénégal est une très bonne équipe. Nous prenons chaque match comme il arrive. La confiance a toujours été avec nous. On a fait match nul avec l'Algérie, mais on voulait mieux. Nous sommes confiants pour ce match et nous espérons garder cet état d'esprit durant toute la compétition », a ajouté le coach Zimbabwéen.

Il a par ailleurs annoncé la défection de son joueur, Musona pour blessure, indiquant par ailleurs que ce dernier sera cependant là pour leur dernier match contre la Tunisie.

L’attaquant Zimbabwe Cuthbert Malajila qui accompagnait le coach lors de cette conférence de presse, s’est dit confiant pour le match de demain. « On sait que le Sénégal a une bonne équipe, mais nous ne nous sous estimons pas. On va jouer notre football », a-t-il notamment indiqué.