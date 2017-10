Kaffrine : 8 millions FCFA en denrées alimentaires et de médicaments saisis par le service d’hygiène

Les agents de la brigade régionale d’hygiène de Kaffrine ont saisi cette année diverses des alimentaires et des médicaments évalués à quelque 8 millions de frs CFA a indiqué, dimanche, son chef, le capitaine Idrissa Diallo.



"Du début de l’année 2017 à nos jours, nous avons fait une saisie d’une valeur de 8 millions de frs CFA. Et, ces saisies concernent toutes sortes de denrées alimentaires, des médicaments etc,", a dit le capitaine Idrissa Diallo.



Il a été interrogé par des journalistes au terme de la journée mondiale de lavage des mains organisée à Kaffrine sur le thème : "nos mains, notre avenir".



"Les mis en cause ont été sanctionnés. Et, les amendes payées ont été versées au trésor public" a dit le capitaine Diallo, informant que "12 millions frs CFA ont été versés au trésor public".