KAFFRINE : Les populations de Kahi se réjouissent des réalisations étatiques

Le maire de Kahi (commune du département de Kaffrine), El Hadj Taha Diané, a exprimé la joie de ses administrés pour les différentes réalisations étatiques, achevées ou en cours, dans sa localité.

Les populations sont en phase avec la politique entreprise par le président de la République, Macky Sall, a ajouté M. Diané, lors de la 3e édition de la finale d’un tournoi de football doté de la coupe du maire.

‘’Le président de la République est en train d’investir beaucoup de milliards [FCFA] dans la région [de Kaffrine] et la commune de Kahi a eu sa part’’, a-t-il apprécié. ‘’ Parmi les programmes de développement entrepris dans la commune, il y a le Programme d’urgence de développement communautaire (PUDC), qui est en marche à Kahi’’, a-t-il relevé.

Il a souligné que les populations ‘’ont bien senti’’ les retombées positives de ce programme, ‘’à travers un bon approvisionnement en eau potable’’.

En plus de ces réalisations, dit-il, le concept ‘’allégement des travaux des femmes’’ est devenu une réalité dans la commune de Kahi. A ce sujet, il a rappelé la mise à disposition des femmes, de neuf moulins et des décortiqueuses.

Au titre des projets en cours, le maire de Kahi a cité la construction dans sa commune, d’un centre départemental d’assistance et de formation (CEDAF).

Le conseiller municipal de Kahi, Samba Ndao, a pour sa part déclaré que le chef de l’Etat, Macky Sall, a posé ’’des actes non négligeables’’ à Kahi et dans la région de Kaffrine en général.

‘’Notre commune a changé de visage depuis son accession au pouvoir et sa politique de développement est sentie par la population de Kahi’’, s’est-il réjoui.

Toutefois, M. Ndao a appelé le président de la République à davantage soutenir Kahi dans les domaines de l’agriculture, de la santé, de l’éducation, et surtout de la fourniture d’électricité.

La commune de Kahi est située dans le département de Kaffrine. Elle regroupe 32 villages et compte environ 22 mille habitants.