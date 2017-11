INCENDIE PARC LAMBAYE : Le parti Rewmi apporte son soutien et sa compassion aux sinistrés

L'honorable député Dethie Fall, vice president de Rewmi, accompagné d'une forte délégation s'est rendu au parc lambaye pour apporter le soutien et la compassion du president Idrissa Seck et du parti Rewmi aux sinistrés suite à l'incendie qui a causé beaucoup de degats materiels sur ce site



Prenant la parole, le president des sinistrés du parc lambaye a bien apprécié ce déplacement et a magnifié cette attention particuliere du Président Idissa Seck à leur endroit.



L'honorable député Dethie Fall leur a promis de bien suivre ce dossier.