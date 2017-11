INCENDIE PARC LAMBAYE : La SENELEC informe du retour à la normale de l'alimentation électrique à Dakar et sa banlieue

Senelec informe sa clientèle que l’alimentation électrique à Dakar et sa banlieue est revenue à la normale ce jour depuis 13h 41 mn et qu’il est mis fin au planning de délestage technique tournant.Ce travail est rendu possible par le travail gigantesque de ses équipes de dépannage qui continuent la réparation des deux lignes restantes afin consolider l'évacuation correcte de l'énergie.Le Directeur Général et l’ensemble du personnel de Senelec remercient les populations dakaroises pour leur patience et la compréhension dont elles ont fait montre pendant toute la durée des travaux de remise en services des installations.Senelec tient à présenter encore une fois ses excuses à sa clientèle pour les désagréments occasionnés par cet incident indépendant de sa volonté et occasionné par l’occupation illégale et anarchique de ses emprises.Pour toutes informations, veuillez appeler au numéro dépannage Senelec 33 867 66 66 disponible 24H/24.Le Directeur de la Distribution