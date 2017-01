Henry Kasperzack, sélectionneur de la Tunisie : «Le Sénégal, une grande équipe avec d’énormes qualités»

Les Sénégalais parlent de revanche par rapport à ce qui s’est passé avec vous en 2008 où vous aviez démissionné en pleine compétition après une défaite (3-1) contre la Tunisie. Quelle est votre réaction ?





Une revanche, c’est un grand mot, le plus important pour nous, c’est de chercher les solutions pour les gagner. Maintenant, ils sont libres de dire ce qu’ils veulent, c’est peut-être aussi une motivation de plus pour nous, on va alors bien se préparer pour les battre.





Comment vous voyez cette équipe du Sénégal ?





C’est une grande équipe avec d’énormes qualités, leurs joueurs évoluent dans de grands clubs européens, individuellement ils sont trop forts. Leurs forces, c’est leur expérience au haut niveau comme l’Algérie, c’est toute la différence, je pense avec notre équipe.





La clé de la qualification selon vous ?





On doit améliorer notre efficacité offensive, le Sénégal est une grande équipe. Je le répète encore une fois, nous avons des atouts à faire valoir, on va miser aussi sur nos qualités pour essayer de sortir de ce groupe et défendre nos chances à fond dans une poule très relevée.





Vu l’état de santé de votre groupe, les blessés seront-ils prêts pour le premier match ?





Aymen Abdennour et Khazri ont intégré le groupe, on va voir comment ils vont se comporter, on veut bien les récupérer contrairement à Ben Amor qui doit se soigner encore, mais il sera sûrement prêt pour le match.



Recueillis par un de nos Envoyés Spéciaux