Famara Diédhiou : « Nous on ne parle pas de revanche contre l’Algérie… »

L’attaquant des Lions Famara Diédhiou à l’issue de l’entrainement des Lions, a indiqué qu’il ne considérait pas leur prochain match contre l’Algérie comme une revanche à prendre contre l’Algérie qui les a éliminés en 2015.

« Ce ne sera pas un match facile, vu que l’Algérie n’est pas encore qualifié, mais on va aborder le match comme les deux précédents ». « Il n’y pas de revanche, 2015 c’est oublié, on est en 2017 » dira t’il aussi répondant à une question des journalistes.

Selon lui aussi, il ne sera pas question de baisser les bras lors de ce match. « On ne change pas d’objectif, il reste le même. On sait ce qui nous a amenés ici. On a envie d’aller jusqu’au bout, on va donner le maximum pour aller jusqu’au bout. On ne change rien on va aller avec la même détermination, on est des compétiteurs, on ne va pas laisser de points. On est tous concentré, tous ensemble ».

Bien sûr, la question de sa situation sur le banc des Lions a aussi été évoquée, mais pour Famara Diédhiou, tout est clair, l’équipe ^passe en premier. « On n’est pas 11 on est 23, ceux qui débutent et celui qui sont sur le banc on est pareil, et puis le joueur qui va jouer va se donner à fond pour le coéquipier. Tout joueur sénégalais rêve de ça. Mais peu importe qui est sur le terrain » dira t’il...