Fabrication de faux passeports, relevés de comptes bancaires : La Dic démantèle le réseau des 4 faussaires

La division des investigations criminelles a mis fin aux agissements de 4 personnes qui s’activaient dans la fabrication de faux documents, comme des passeports, visas, relevés de comptes bancaires et de leur complice, agent d’une banque . Leurs cibles étaient des étudiants désireux de voyager qui avaient besoin de relevé bancaires, des commerçants qui voulaient des garanties pour chercher des marchandises etc. Les limiers lors de la perquisition au domicile des mis en cause a saisi 35 tableaux de passeports ordinaires, 13 portables, 33 photos de passeports, une dizaine de coupure de visas Schengen, 35 faux certificats d’immatriculation. Les faussaires ont été déférés au parquet avec leur complice et mis sous mandat de dépôt et une information judiciaire a été ouverte contre eux.

Enquete