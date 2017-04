Drame de Médina Gounass : Le DG des HLM, Mamadou KASSÉ, a organisé une journée de prières.

Le Président de la République M. MACKY SALL se rendra aujourd'hui au Daaka de Médina Gounass, trois jours après le drame qui a fait plus de vingt morts. En lieu et place de l'accueil populaire qui devait être réservé au chef de l'Etat, le DG des HLM et responsable politique de l'APR a décidé avec ses militants et sympathisants d'organiser une séance de prières pour les disparus.

Un récital de coran afin qu'Allah l'Omnipotent enveloppe les disparus de sa miséricorde infinie...