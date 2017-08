Diego Costa traîne Chelsea en justice

Chelsea, qui va débuter la défense de son titre en Premier League contre Burnley, samedi après-midi à Stamford Bridge, va devoir livrer une autre bataille. Sur le terrain judiciaire, celle-là. La situation entre le club londonien et Diego Costa s’est tellement envenimée que l’attaquant espagnol (28 ans) a décidé de traîner son actuel employeur devant les tribunaux.



Selon le site ESPN FC, les représentants du joueur ont ainsi engagé une procédure contre les Blues. Ricardo Cardoso, son avocat, a donc mis sa menace à exécution. La semaine passée, il avait informé les dirigeants londoniens qu’il n’hésiterait pas à utiliser "tous les moyens légaux possibles" contre le CFC et avait formellement demandé à ce que son client soit transféré.

Direction l'Atlético ?

Meilleur buteur de l’équipe la saison dernière, Diego Costa a reçu début juin un SMS d’Antonio Conte l’informant qu’il n’entrait plus dans ses plans pour cette saison. Un "comportement discriminatoire", dixit son conseiller. Un "non-sens", selon un porte-parole des Blues. Pour sa défense, Chelsea assure que l’international ibéré a été mis au courant de cette situation dès janvier.

En attendant que ce conflit ne soit réglé et qu’il puisse trouver un nouveau point de chute, sans doute à l’Atlético Madrid, son précédent club, c’est de Lagarto, chez lui dans son Brésil natal, que l’ancien Colchonero va suivre la première rencontre des Blues en championnat. En espérant que, très bientôt, il pourra enfin rentrer en Europe. Et reprendre le cours de sa carrière.