Départ de rêve pour Lukaku à Old Trafford

Pour son premier match de Premier League avec le maillot de Manchester United sur les épaules, Romelu Lukaku ne pouvait rêver mieux. Le Diable Rouge a inscrit un doublé (33e et 52e) et lancé les Mancuniens sur la voie du succès face à West Ham, avant que Martial (87e) et Pogba (90e) ne parachèvent le travail. (4-0).