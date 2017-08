DIPLOMATIE : Le Qatar exempte de visa 80 nationalités

La liste n'a pas été communiquée, mais on sait qu'en dehors des pays du Golfe, le Liban et un certain nombre des pays occidentaux seraient concernés. Les ressortissants de ces pays pourront dorénavant séjourner au Qatar, sans visa, pour une période de 30 à 180 jours, selon les cas.



C'est un changement notable lorsqu'on sait que l'émirat est en général très restrictif sur les conditions d'entrée des étrangers sur son sol. Les autorités qatariennes ont précisé que le choix des nationalités s'était fait en fonction de certains critères : l'aspect sécuritaire notamment et l'aspect économique, c'est-à-dire le pouvoir d'achat des visiteurs.



Le Qatar souhaite relancer le tourisme et le trafic aérien. Depuis le 5 juin, il est isolé. Ses voisins menés par l'Arabie saoudite ont rompu leurs relations diplomatiques avec lui et coupé leurs liaisons aériennes, terrestres et maritimes. Les Qatariens sont accusés de soutenir le terrorisme, ce qu'ils nient. Depuis cette décision, ils multiplient les signaux vers l'Occident pour tenter de sortir de leur isolement.