Cristiano Ronaldo imite Messi

Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ne rivalisent pas seulement par leurs performances et leurs statistiques. Suite à son but inscrit face au Barça en Supercoupe d'Espagne dimanche soir (1-3), CR7 a imité un geste de Lionel Messi qui avait les esprits en avril. Buteur décisif dans les arrêts de jeu sur le terrain du Real Madrid, la "Pulga" avait enlevé son maillot et l'avait brandi face aux supporters madrilènes.



Hier soir, Cristiano Ronaldo s'est souvenu de cette célébration controversée. À peine monté au jeu, la star portugaise a redonné l'avantage à son équipe d'une superbe frappe et fêté son but en enlevant son maillot face aux tribunes. Au passage, il a écopé d'un carton jaune qui a eu un écho important puisqu'il a été expulsé pour un deuxième jaune après simulation.



4 matches pour CR7?

Le match retour entre le Real Madrid et le Barça aura lieu ce mercredi (23 heures). Cristiano Ronaldo sera suspendu pour l'occasion. Il pourrait même écoper de quatre matches de suspension pour avoir poussé l'arbitre De Burgos Bengoetxea.



"L'expulsion de Cristiano me dérange, le carton est un peu exagéré", a avoué Zinédine Zidane à l'issue de la rencontre.