Crise post-électorale : Des proches de Barrow arrêtés en Gambie

Yahya Jammeh avait juré dans un discours télévisé qu'il n'y aura pas d'arrestations liées aux élections en Gambie. Depuis vendredi soir on dirait que le dictateur gambien a avalé sa promesse et pour cause. Selon les radars de Libération au moins trois personnes proches de la coalition de soutien à Adama Barrow ont été arrêtées par la sinistre Nia, les services spéciaux gambiens. Parmi elles un certain Famara Jasey actif dans la sécurité de Barrow.