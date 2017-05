Crédit Mutuel du Sénégal : Le syndicat des travailleurs décrie la gestion et charge leur tutelle

Les travailleurs du Crédit mutuel du Sénégal ne sont pas heureux du mode de gestion de leur société sous administration provisoire. Dans une note qui nous est parvenue, et sur le respect de l’accord d’entreprise, ils dénoncent ce qu’ils appellent une déchirure du tissu social. L’Employeur selon ces travailleurs, refuse d’exécuter loyalement les dispositions de l’Accord d’Entreprise en vigueur depuis 2004 et révisé dernièrement en 2014.

Il refuse selon la même source le paiement des primes de productivité et de mission. Les Délégués du Personnel ont, après deux mois de tentative de dialogue, saisi l’Inspection du Travail par une plainte afin de faire valoir les droits des salariés du CMS. Cette saisine n’a cependant pas ramené l’Employeur à la raison expliquent-ils.

Les travailleurs ont par la même occasion décrié les conditions de travail des salariés qui selon eux sont devenus délétères. « Beaucoup d’inégalités sont constatées dans la répartition des salaires » accusent ils, traitant en même temps leur employeur d’irrespectueux. La Direction de la Règlementation et de la Supervision des Systèmes Financiers Décentralisés (DRS-SFD), leur autorité de tutelle, a été aussi pointée du doigt. Selon, les travailleurs du Crédit mutuel du Sénégal, cette dernière « n’a pas rigoureusement surveillé la gestion des Dirigeants », et donc est en majeure partie responsable de la mise sous administration provisoire de leur entreprise.