Conflits Ouest-africains : Le Rotary International prône des solutions durables

Contre les conflits et crises socio-politiques qui secouent l’Afrique de l’Ouest, le Rotary International de conseiller aux gouvernements de développer une stratégie globale et cohérente pour apporter des solutions durables à l’ouverture de l’Assemblée et la Conférence du District 9101 (ACD). « Des groupes armés comme Boko Haram continuent de perpétrer des violences et des exactions dans la sous-région, en particulier au Mali, au Niger, au Nigeria, entrainant la mort ou l’enlèvement de centaines de civils , et forçant des millions d’autres à vivre dans la peur et l’insécurité, dans leur pays ou dans d’autres », a déclaré Aristide Tino Adediran, gouverneur du District 9101.



Ces assises vont permettre de réfléchir aussi sur la prévention et la médiation des conflits socio-politiques.



« Au Rotary, nous entendons apporter notre contribution à la définition des meilleures approches de résolutions des conflits socio-politiques pour que les civils confrontés aux conflits armés dans la sous-région, arrêtent de subir de graves exactions et violations. C’est pourquoi nous continuerons à former nos membres à la prévention et à la médiation des conflits, à venir en aide aux réfugiés fuyant le danger et à monter des actions concentrées sur les causes sous-jacentes des conflits : la pauvreté, les inégalités, les tensions ethniques, le manque d'accès à l’eau et l'éducation. Dans ces domaines nous allons tous intervenir, afin d’accomplir notre mission pour obtenir la paix.» a ajouté le Gouverneur.



L’un des moments forts des ACD sera la Conférence de District avec le Professeur Ismaïla Madior Fall, Titulaire de chaire, Agrégé en Droit Public et en Science Politique, qui va introduire le vendredi 31 mars prochain, le thème de la « Permanence et récurrence des crises socio-politiques en Afrique de l'Ouest : Quelles approches de solutions? ».