Communiqué du Rassemblement Islamique du Sénégal (RIS) sur la position courageuse du Sénégal à l'ONU

Le 25 Décembre 2016, à l’Assemblée Générale des Nations Unies, le gouvernement du Sénégal a porté aux Nations-Unies, avec l’appui de la Malaisie, de la Nouvelle-Zélande et du Venezuela, un projet de résolution demandant à l’Etat d’Israël d’arrêter ses activités de colonisation du territoire palestinien occupé.

Par cette décision, l ’Etat du Sénégal est en phase avec son rôle d’Etat présidant le Comité des Nations Unies pour l’exercice des droits inaliénable du peuple palestinien.

Le Rassemblement islamique du Sénégal, (RIS Al-Wahda), fidèle à sa mission de promotion d’un Islam du juste milieu, sa lue à sa juste valeur la décision courageuse et historique du gouvernement du Sénégal, à qui il adresse ses félicitations et encouragements dans sa position.

En outre, le RIS Al Wahda invite la diplomatie sénégalaise à consolider la dynamique enclenchée et à faire face à la pression et aux combines de l’Etat d’Israël et de ses alliés. Les défis sont plus que jamais déterminants. Israël doit être freiné. Le peuple palestinien a fini de connaitre toutes les formes de maltraitance et d’injustice de l’humain sur l’humain. Ce peuple doit être libéré par la communauté internationale.

C’est pourquoi, l e Rassemblement islamique du Sénégal est disposé à soutenir les efforts et initiatives du gouvernement, au côté de toutes les forces vives de la Nation, pour le respect des droits du peuple palestinien à disposer de lui-même.

A ce titre, le RIS invite l’Etat à maintenir sa détermination pour une paix durable dans cette région ainsi que le respect inaliénable des droits du peuple palestinien.

Vive la justice sociale, Vive la Palestine, Vive le Sénégal.